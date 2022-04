BBB 22: Ex-participantes revelam para quem vai a torcida deles!

Ex-participantes contam na internet para quem vai a torcida deles na grande final do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 15h05

A grande final do BBB 22 está chegando e as torcidas seguem bem divididas entre os três participantes que ainda restam na competição milionária.

Nas redes sociais, vários eliminados da atual temporada abriram o jogo e revelaram quem eles gostariam que fosse o campeão do reality show da TV Globo.

Bárbara (29), Laís (30), Linn da Quebrada (31), Jade Picon (20), Pedro Scooby (33) e Gustavo (31) declararam na web que estão torcendo para Paulo André (23) levar o prêmio do programa.

"Vambora! Quem aí já votou para o PA ganhar?", postou Jade no Twitter. "Bora! Fazer o PA campeão está nas nossas mãos!", publicou Gustavo.

Torcida para o DG!

Já as sisters Natália (22) e Jessilane (26) mostraram que elas desejam que Douglas Silva (33) se dê bem e se torne o novo ricaço do Brasil. "Por toda nossa trajetória dentro da casa, pelo acolhimento e ombro amigo, principalmente nos últimos dias, eu torço para o @Silva_DG ser campeão do BBB 22", escreveu a Jessi.

Por enquanto, nenhum ex-BBB desta edição mostrou que deseja que o ator e cantor Arthur Aguiar (33), preferido pelo público de casa, ganhe o reality show.