BBB 22: Eslô solta o verbo e diz quem será eliminado no paredão

Eslô solta o verbo no BBB e dá palpite sobre próximo eliminado no reality show

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 08h58

A noite deste último domingo, 20, foi cheia de tensão e expectativa na casa do BBB 22 com a formação de mais um paredão triplo na competição milionária.

Ao ver dos dos seus colegas do Lollipop na berlinda da semana,Eslovênia (25) mostrou sinceridade na hora de comentar o resultado e a possível eliminação de Laís (30) ou Eliezer (31) do programa da Globo.

"É, gente... Mesmo com medo, porque vai ser um Lollipop, né? Para mim, nem tem o DG no Paredão, são só vocês dois. Vai sair um de vocês dois...", disparou a ex-miss em um dos quartos do confinamento.

"Que tristeza, né?", opinou a médica Laís. "Pior que é verdade. Mas vamos pensar que todo mundo tem a mesma porcentagem de chance para ficar e para sair!", tentou ajudar Eliezer que, ao lado da sister, enfrentará o ator Doulgas Silva (33) no paredão do BBB 22.