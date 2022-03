BBB 22: No paredão, Laís comenta sobre indicação de Arthur Aguiar: ''As coisas que ele fala me diminuem''

Após ter sido indicada ao nono paredão do BBB 22, Laís desabafou com Eslovênia

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 07h27

A sister Laís (30) não gostou das palavras usadas por Arthur Aguiar (33) ao indicá-la ao paredão no BBB 22.

Após a formação da nona berlinda do reality, na noite de domingo, 20, na qual a goiana enfrenta Douglas Silva (33) e Eliezer (31), a médica desabafou com Eslovênia (25) sobre a fala do ator no discurso.

"Umas coisas que ele falou ali... Eu sempre sinto que as coisas que ele fala me diminuem. Toda vez que ele se refere a mim, ele fala 'você não sabe o que está falando'. Parece que só ele sabe. Agora ele falou 'você fica criando coisas que não existem'", disse ela.

"Acho que ele fala isso é porque você pega uma parte, tu interpreta. Ele diz que na sua interpretação você cria", comentou Eslô.

"Não é só ele que pode interpretar coisas aqui e estarem certas. Não existe certo ou errado", continuou Laís, citando outra frase do líder da semana.

"Se ele chama aquilo de show, se ele considera aquilo um show, então não dou show só no ao vivo", disparou ainda.

Ao finalizar, Laís afirmou que sua possível permanência ou eliminação do programa faz parte: "O que vai acontecer, vai acontecer, tá tudo escrito".

Gustavo se salva na Prova Bate e Volta

Gustavo, que foi parar no paredão por votação dos eliminados do BBB 22, escapou da berlinda na Prova Bate e Volta. Eliezer divertiu Tadeu Schmidt (47) com sua falta de sorte na disputa. "Mas não é possível. [...] Eli, se for ao cassino, não me chame", brincou o apresentador. "Eli, você rodou a roleta dez vezes e tirou oito zeros. Eu tô impressionado", comentou ainda sobre o azar do designer na dinâmica.