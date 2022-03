BBB 22: Em festa, Pedro Scooby revela apoio de Luana Piovani em sua carreira: "Falou pra eu botar banca de atleta"

Em conversa com Linn da Quebrada, surfista revela apoio de ex-esposa em sua carreira profissional

Caras Digital Publicado em 24/03/2022, às 11h32 - Atualizado às 13h00

Na noite de ontem, 23, festa do Líder da SemanaArthur Aguiar (33), Pedro Scooby (33) revelou apoio de sua ex-esposa em sua carreira.

Confira aqui o conselho de Luana Piovani para a carreira de Pedro Scooby

Em conversa com Linn da Quebrada (31), o surfista contava sobre sua trajetória profissional e como sua vida pessoal o ajudou a ficar mais conhecido no país. A exemplo disso, ele cita sua Luana Piovani (45), com quem se casou e teve três filhos. Apesar de separados, o atleta não esquece o apoio que Luana deu em sua carreira e cita conselho da atriz: "Fora milhões de outras coisas, uma coisa que a Luana fez na minha vida foi falar que eu tinha que botar a banca de atleta".



Lina comenta: "Que chique ter uma pessoa assim do seu lado". O surfista segue elogiando a ex-esposa e conta que ela também o ajudou a lidar com o mundo da fama: "Ela fala o que pensa, mas ela não vive esse mundo, o mundo dela é outro. Sai notícias sobre ela e as pessoas acham que ela fica mal. A Luana não está nem ai. Ela é esse tipo de pessoa. Podem falar o que quiser dela, ela não liga". "Porque ela sabe quem ela é", responde Lina. "Ela começou a ficar famosa aos 16. (...) Ela é famosa à 30 anos!", explicou Scooby. "Talvez lá atrás, ela tenha sofrido com crises e hoje, ela já lida com essas coisas de outra forma", concordaram os dois.



Pedro Scooby e Luana Piovani se casaram em 2011, tiveram os filhos Liz, Bem e Dom. Após oito anos juntos, terminaram a união em 2019.