BBB 22: Eliminado, Eliezer fica assustado com possibilidade de Natália ter engravidado no confinamento

Fora do BBB 22, Eliezer reagiu ao meme 'PregNat' sobre Natália ter tido enjoos no reality, e web brincou com gravidez da sister

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 07h17