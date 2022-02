BBB 22: Durante festa, Maria chora e desabafa sobre saudade da família: ''Não estou aguentando mais''

Desanimada na festa da líder Jade Picon, Maria se emocionou em conversa com Linn Da Quebrada e comentou sobre a vida fora do confinamento

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 07h21

Desta vez, Maria (21) não se jogou na pista de dança durante a festa da líder Jade Picon (20), que teve o tema 'Mundo Fashion'. A sister ficou bem desanimada na madrugada desta quinta-feira, 10.

Em conversa com Linn da Quebrada (31), a atriz chorou ao confessar que está sentindo falta da família e da vida fora do confinamento. "Saudade da minha avó. Saudade de tudo. Estava tocando justamente a música que eu passei meu aniversário todinho correndo pela casa com meus amigos... tô com sauadde deles", desabafou ela.

"O que a razão diz?", questionou a rapper. "A razão diz que ainda tem tempo. Que não foi suficiente", afirmou Maria. "E a emoção?", perguntou Linn. "A emoção quer ir embora", respondeu a atriz e cantora.

"Não estou mais aguentando essa dinâmica, de não ter horário, de não ter rotina... não sei se aguento", comentou Maria. Linn rebateu, consolando a sister: "Aguenta, já aguentou tanta coisa".

"Dá vontade de ser Vitória... Nunca fui Maria por tanto tempo. Tem uma hora que só queria ouvir meus amigos me chamando de Vitória", disse ainda, se referindo ao nome de batismo.

Momentos depois, Maria também contou que está com saudade de se masturbar. "To sentindo tanta saudade de ficar pelada, do meu vibrador... tô com saudade de tocar uma siriric*, sabe? Estou muita. Sonho demais com isso", disse a sister enquanto se trocava.

Brothers protagonizam beijo triplo

Durante a festa, Eliezer (31) e Natália (23) acabaram se beijando no quarto. Após o acontecido, a sister ficou aflita e resolveu falar com Maria, que foi até para o edredom com o brother. Natália sugeriu um beijo triplo e o trio deu um selinho demorado.