BBB 22: Comida japonesa, figurino especial e decoração ''mundo fashion''; Festa do Líder começou em grande estilo

Confira o que está acontecendo neste início de Festa do Líder

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 23h23

Começou a Festa do Líder nesta noite de quarta-feira, 9! No início da semana, Jade Picon (20) escolheu algumas trivialidades e mimos para o evento, após descobrir que o tema da festa seria: "Mundo fashion". Os Vip's ainda puderam escolher um presente para a ela. Hoje, os brothers puderam aproveitar tudo isso.

Está curioso? Vem saber tudo o que apareceu na festa!

Culinária japonesa

A sister ganhou mil estalecas para comprar mimos e itens especiais para o evento, e optou por uma barca de sushi, moscow mule, um tipo de drink clássico que leva espuma de gengibre na preparação e kit gin.

Jade havia feito um pedido específico. “Gente, por favor, capricha no sushi! É a única coisa que eu quero comer. E vou escolher o kit gin, que eu quero todo mundo muito louco”, disse. Na festa, atenderam!

Presente do Vip

Os Vip's tinham decidido pela câmera instantânea e ela está presente. Além dela, os organizadores ainda criaram uma cabine de fotos especial para acompanhar a decoração e o tema da festa!

Looks da festa

Outro pedido feito por Jade Picon foi feito diretamente aos colegas de confinamento: ela avisou para que eles escolhessem seus looks previamente, já que quer todos combinando as cores das roupas. A influencer promete que irá aproveitar sua festa até o fim e espera que todos façam o mesmo.

Mas, o que chamou a atenção foi o seu próprio figurino. Antes da festa, na live da Líder, descreveu ele aos seus seguidores: "O look é todo de brilhante, inclusive eu tenho uma história... Esse era para ser meu look da Final, ele era diferente, gola alta, fiz até umas fotos com ele... Eles trouxeram para mim, mas diferente, reformulado."

