BBB 22: Douglas Silva critica comportamento de Arthur Aguiar: ''Você poderia vir conversar comigo''

Após Jogo da Discórdia, Douglas Silva conversou com Arthur Aguiar sobre o que aconteceu após prova de resistência

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 07h13

Os brothers Douglas Silva (33) e Arthur Aguiar (33) tiveram uma conversa sincera na madrugada desta terça-feira, 29, no BBB 22.

Após o Jogo da Discórdia, os aliados no jogo resolveram acertar algumas questões do relacionamento e recordaram a prova de resistência da última semana, em que DG, ao lado de Paulo André (23) e Pedro Scooby (33), resolveram ceder a liderança para Linn da Quebrada (31).

No Quarto Grunge, Douglas criticou a atitude de Arthur depois da atividade e questionou o afastamento do marido de Maíra Cardi.

"Não ligo de você ter ficado chateado, porque realmente é isso... Você está nesse lugar, de ‘putz, sou um dos alvos’. Mas, você poderia naquele momento vir conversar comigo. Não sei se você conversou com os moleques. Naquele mesmo dia, você passou irritado. Passou por mim e perguntei ‘quer trocar ideia?'".

Na sequência, ele comentou que tentou conversar com o brother, mas ele não quis papo e por isso optou por deixá-lo na dele. “Não sei se você conversou com os moleques. Naquele mesmo dia, você passou irritado. Passou por mim e perguntei ‘quer trocar ideia?'", relembrou DG.

“Só que, no mesmo dia ou no dia seguinte, já estava falando super bem com o PA, com o Scooby, com o Pa… e eu fiquei ‘não entendi’.A gente está no mesmo lugar, os três estão no mesmo lugar….”, disse ainda.

Arthur, então, se defendeu voltando a falar da consequência da atitude dos brothers. “Vocês abriram mão para uma pessoa que botou o PA no paredão, que continua votando no PA, vota em você, te chama todo Jogo da Discórdia; tentou colocar uma roupa na gente que não cabia…".

Douglas Silva se justificou e afirmou que entendeu a reação do ator, mas disse que também não conseguia entender: “Foi uma parada que não dá para explicar”.

Vale ressaltar que Paulo André e Pedro Scooby enfrentam Lucas (31) no décimo paredão do BBB 22. Um deles deixa o reality nesta terça-feira, 29.