BBB 22: Dinâmica da formação de paredão contará com dois contragolpes

Confira como será a dinâmica da formação do paredão de hoje

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 22h26

Hoje é dia de formação de paredão no BBB 22! Na última quinta-feira, 10, o reality divulgou como seria a dinâmica da noite de hoje, 13.

Confira a dinâmica

O resultado da votação da casa de vidro sai poucos minutos antes da formação do quarto paredão. Anjos da semana, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) terão que decidir qual deles será auto-imune e escolher uma outra pessoa a quem gostariam de proteger. O líder, tradicionalmente, indica uma pessoa ao paredão.

A casa vota no confessionário e, caso entrem os dois participantes da Casa de Vidro, que estarão imunizados, devem dar um único voto e em consenso. O mais votado pela casa também estará no paredão.

Também haverá a dinâmica do Dedo-Duro e quatro brothers ou sisters terão seus votos revelados para todos. Além disso, haverá dois contragolpes, um do mais votado pela casa e outro do indicado pela líder Jade Picon (20).

Disputam a prova Bate-Volta: o indicado pela casa e os dois contragolpeados. O indicado pela líder já está direto no Paredão. O vencedor da Bate-Volta escapa da eliminação de terça (15).

