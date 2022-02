BBB 22: Douglas Silva e Maria tentam, mas não se entendem em Festa do Líder

DG chama Maria e a questiona sobre plaquinhas do "Jogo da Discórdia", brothers não chegam a um acordo

Caras Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h27

Douglas Silva (33), aproveitou a Festa do Líder de ontem, 09, para resolver pendências do Jogo da Discórdia com alguns brothers.



Depois conversar e se entender com Linn da Quebrada (31), o ator aproveita o momento para chamar Maria (21), e a questiona o motivo de ter recebido a plaquinha de "duas caras" na dinâmica.

Confira o desentendimento entre Douglas Silva e Maria



Maria, deixa claro que não queria dizer aquilo pessoalmente de Douglas mas do jogador, lembrado a situação com Rodrigo Mussi (36), segundo eliminado do programa.

"Duas caras para a gente que tem a mesma realidade é ruim", afirmou Douglas Silva. "Falei que duas caras ali não se encaixava nem em esconde o jogo e em cima do muro. Não te acho duas caras na vida e deixei bem claro", responde Maria. "Por que me deu duas caras?", indaga o ator. "Foi sua a incoerência ao jogo. Deixei claro que é no jogo. Você monta uma postura em relação ao Rodrigo", explica a cantora.



A conversa segue e Maria pergunta :"Você acha que em cima do muro se encaixava?", questiona a sister. "Sim", responde o ator. "Então, eu peço perdão, mas ali eu não achava porque você não é em cima do murro. Você tem as pessoas que prioriza", declara ela.



Maria seguiu falando sobre a relação com Douglas. "Quem me priorizou eu botei à frente na casa. Eu te respeito como pai, como amigo e colega de trabalho. A minha relação pessoal contigo não muda, independente, de você virar a cara para mim porque é o teu jeito", afirma.

"Maria, qual é o meu jeito?", questiona ele. "A sua realidade é muito parecida com a minha. Eu entendo você virar a cara para mim", afirma ela. "Não virei a cara para você. Você virou a cara para mim, o Scooby e o PA", relata o participante. "Só para o Arthur e conversei com ele", finaliza a cantora.