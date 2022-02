BBB 22: Brunna Gonçalves aparece de biquíni e corpão surpreende todo mundo!

Brunna Gonçalves aparece de biquíni no BBB 22 e corpão vira destaque nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 09h48

Confinada pelo time Camarote do BBB 22, a modelo Brunna Gonçalves (30) ainda não tomou uma postura mais forte no jogo. Apesar disso, chama atenção nos quesitos charme e beleza.

Recentemente, a morena que é esposa da funkeira carioca Ludmilla (26) arrancou muitos suspiros ao ser vista de biquíni em suas redes sociais.

Mais de 135 mil pessoas deram um like nas fotos poderosas da famosa em um dia de praia, mostrando que a dançarina se destaca bastante no perfil dela no Instagram.

Já na disputa milionária no programa da TV Globo, Brunna Gonçalves mantém uma postura mais discreta e menos ofensiva, características que a fazem virar meme por diversas vezes na internet.

Veja o corpão da sister Brunna Gonçalves!