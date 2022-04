BBB 22: Brothers temem a última Prova do Líder: ''Não vai ser nada fácil''

Sabendo que enfrentarão a enfrentarão a última Prova do Líder do 'BBB 22', brothers começam a se preocupar

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 22h38

Hoje, 21, os brothers enfrentarão a última Prova do Líder do BBB 22! Como em todas as edições, será de resistência e aqueles que não aguentarem até o fim, estarão direto no paredão. Sabendo disso, os brothers já começaram a se preocupar.

Tensão para a prova

Na cozinha, Eliezer (31), Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) especulou sobre como será a dinâmica da prova da noite.

"Pode ter certeza que vai ser mais pra frente", apostou Eliezer, no sentido de demorar mais. "Vai ser nada de boa", acrescentou.

"E é a última prova do BBB", lembrou Douglas Silva. "A última mesmo. E é a mais importante que te coloca na final", reforçou o designer. "É vero", concordou Pedro Scooby.

"Vai deitar, cara, aproveita e vai dormir", disse D.G para o surfista. "Vou dormir na sala", afirmou Scooby, indo para o sofá.