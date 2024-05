Graciele Lacerda cria força-tarefa para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

Em entrevista à CARAS Brasil, Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, revela como o casal tem se mobilizado para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul

Graciele Lacerda (43), noiva de Zezé di Camargo (61), tem montado uma verdadeira força tarefa para conseguir ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora comentou como tem se mobilizado nos bastidores para arrecadar doações e levar ainda mais auxílio para os gaúchos.

"Hoje eu e o Zezé fomos em uma reunião com uma transportadora de um grande amigo Luft logística que já enviou mais de 500 toneladas com várias demandas para o Rio Grande do Sul. Estamos mobilizando amigos, empresários e empresas parceiras para essa ação", contou a famosa, que tem se emocionado com toda a mobilização nacional: "O melhor do Brasil é o brasileiro. Sem dúvida alguma, a união de todos para ajudar é algo que me emociona".

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, a morena conta que tem utilizado sua visibilidade para tentar passar informações de qualidade e sensibilizar outras pessoas a entrarem na corrente solidária. "Essa é a verdadeira influência que devemos exercitar, influenciamos uns aos outros a fazer o bem", diz.

Nesta quinta-feira, 9, Graciele e Zezé reuniram mais de 4 mil peças que seriam destinadas para seu bazar solidário, para o Rio Grande do Sul. Ela conta que boa parte das roupas já estavam separadas para seu projeto social, mas que também precisou ir atrás de demais urgentes dos desabrigados, com as roupas íntimas.

"Eu já tenho a mais de 5 anos um bazar beneficente que se chama BAZAR DA GRACI. Com a renda arrecadada anualmente ajudamos várias instituições. Esse ano iríamos começar o bazar agora em maio. Quando vi o que estava acontecendo no Sul eu pensei em como ajudar de forma rápida e efetiva. Então peguei todas as peças e doei. Eu sempre participei de ações solidárias. Antes, quando morava em Vitória, doava meu tempo como voluntária. Hoje ajuda várias instituições e causas, das humanas aos animais", revela.

Vale destacar que nos últimos anos o casal tem se dedicado cada vez mais às causas solidárias. Prova disso é o projeto de Zezé, que está construindo um complexo hospitalar em Goiás, para atender parte da população no tratamento contra o câncer. Nomeado como, Francisco Camargo, a unidade já está em processo de finalização. "O social para nós é algo que faz parte da nossa vida", frisa Graciele.