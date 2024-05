Surfista morto no México deixou mensagem emocionante para a namorada antes de morrer

'Só estou pensando em você' disse o surfista; Callum Robinson foi morto junto com seu irmão e um amigo próximo em uma viagem para o México

O caso dos surfistas mortos no méxico virou notícia internacional e acaba de ganhar um desdobramento emocionante. Antes de Callum Robinson, seu irmão e um amigo serem mortos durante uma viagem de surf, o australiano deixou uma mensagem de voz romântica para sua namorada.

“São 11h11 e estou pensando em você”, disse Robinson na mensagem. “Só queria te deixar uma mensagem rápida e dizer olá, querido.” O 7 News informou que a namorada de Robinson, Emily Horwath, postou a mensagem do correio de voz no Instagram com a legenda: “Vou reproduzir isso repetidamente”.

“Espero que você esteja tendo um começo de dia fenomenal”, continuou a mensagem de voz. “Estou sentindo um grande sorriso em seu rosto por algum motivo hoje. Espero que você esteja cheio de positividade e sorrisos. Felicidades, querido. Sinto a tua falta", terminou a mensagem.

Os três amigos estavam surfando e acampando perto da cidade de Ensenada, cerca de 60 quilômetros ao sul da cidade fronteiriça de Tijuana, quando desapareceram em 29 de abril, e acredita-se que tenham sido assassinados, segundo as autoridades.

A procuradora-geral de Baixa Califórnia, Maria Elena Andrade Ramirez, reuniu-se com os pais das vítimas no domingo e “reafirmou o compromisso total da instituição em continuar a investigação destes infelizes acontecimentos até que os responsáveis ​​sejam totalmente processados ​​pela lei”, disse ela.

Três corpos encontrados jogados em um poço com ferimentos de bala na cabeça foram confirmados como turistas desaparecidos, incluindo um cidadão americano, disseram as autoridades do México no domingo, 06. Parentes do americano Jack Carter Rhoad e dos irmãos Jake e Callum Robinson identificaram as vitimas, informou o gabinete do procurador-geral de Baixa Califórnia, estado mexicano, em comunicado.

O suspeito foi detido horas depois do crime contra os surfistas, que desapareceram em 27 de abril quando acampavam em uma área afastada de Santo Tomás, um balneário do Pacífico pertencente a Ensenada. O MP assinalou que está reunindo provas para acusar outras duas pessoas supostamente envolvidas, que, por ora, permanecem presas por posse de metanfetamina.

Segundo o órgão judicial, o motivo do assassinato foi o roubo de uma caminhonete dos surfistas, que teriam sido surpreendidos pelos criminosos quando estavam acampando e receberam disparos na cabeça.

Jesús Gerardo será processado por "desaparecimento cometido por particulares" e, "em relação ao homicídio, o MP também apresentará as acusações penais correspondentes", detalhou a instituição em comunicado.