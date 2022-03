BBB 22: Brothers têm tarde descontraída e brincam de 'pebolim humano' com narração de Galvão Bueno

Galvão Bueno faz a narração do jogo inusitado ao vivo e diverte espectadores

Caras Digital Publicado em 22/03/2022, às 14h56 - Atualizado às 15h11

Depois do intenso Jogo da Discórdia de ontem, 21, os brothers participaram de ação patrocinada para descontrair a casa. Na tarde de hoje, 22, o Big Boss (diretor do programa), convocou os brothers: "Todos à sala!"



Sem saberem o que iria acontecer, eles fizeram um sorteio e se dividiram em times. O time vermelho ficou com Pedro Scooby (33), Douglas Silva (33), Natália Deodato (22), Linn da Quebrada (31), Jessilane Alves (26) e Laís Caldas (30).

O time azul ficou com a seguinte formação: Arthur Aguiar (33), Paulo André (23), Eliezer (31), Eslovênia Marques (25), Lucas Bissoli (31) e Gustavo Marsengo (31).

Confira aqui ação patrocinada que teve Galvão Bueno como narrador no Big Brother Brasil

Ao abrirem as portas da área externa da casa, os brothers são surpreendidos por Galvão Bueno (71), narrador histórico da Rede Globo, que os convida para uma partida de pebolim humano que foi narrada por ele: “Bem, amigos do BBB 22, como vocês estão? Que prazer! Olha, eu sei que hoje é dia de Eliminação, dia de Paredão, é um dia tenso. Então, eu estou aqui para animar vocês. E o TikTok me deu uma missão muito especial. Vocês sabiam que além de música, tutoriais, receitas e entretenimento, no TikTok vocês também têm o melhor do futebol. E como nada é convencional no TikTok, hoje vocês vão se divertir em um pebolim humano (…)Mas não pensem que é fácil não. Vai ser jogo grande, tipo final de campeonato, então haja coração! Quem está de casa, vai assistir essa partida ao vivo. E adivinhem que vai narrar esse jogo? Claro que eu mesmo!", explicou o narrador.



Ao final do jogo, o Time Azul venceu com um placar de 6x2, com destaque para Arthur Aguiar, que marcou 5 gols e o narrador brincou com ele: “Pede música no Fantástico!”.



Confira vídeo do jogo narrado por Galvão Bueno:



Galvão Bueno narrando uma partida de futebol no Big Brother passando pela sua TLpic.twitter.com/2zTYTJQYT6 — Goleada Info (@goleada_info) March 22, 2022