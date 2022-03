BBB 22: Brothers comentam discurso de Jade Picon: "Apelativo"

Após a formação do paredão, brothers comentaram o discurso que Jade Picon usou para defender sua permanência na casa

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 10h08

Na madrugada desta segunda-feira, 07, após a formação do paredão que colocou Jade Picon (20), Arthur Aguiar (33) e Jessilane (26) na berlinda, os brothers comentaram sobre o discurso da influenciadora.

Durante seus 30 segundos para defender sua permanência na casa, Jade citou que se ela ganhar o BBB, vai doar o valor integral para cinco instituições de caridade.

O discurso de Jade não repercutiu bem entre os brothers, que citaram que foi algo apelativo por parte da influenciadora.

No jardim, Arthur Aguiar conversou com os brothers: "Sei que ela é sua mina, mas apelativo o discurso dela, né?", disse para Paulo André (23). Em seguida, Gustavo completou: "Total, nem podia fazer isso, dinheiro nem poderia ser comentado, tá no contrato. Apelativo. Eu fiquei balançando a cabelo toda hora enquanto ela falava", disse o brother.

Brothers comentam discurso de Jade Picon:

