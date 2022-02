BBB 22: Bárbara critica postura de Douglas Silva: ''Se acha o rei da razão''

Em conversa com sisters, Bárbara criticou comportamento de Douglas Silva

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h30

Após a festa do líder desta quarta-feira, 09, no BBB 22, as sisters comentaram a discussão que aconteceu no evento entre Jessilane Alves (26) e Douglas Silva (33).

Laís Caldas (30) contou para Bárbara Hecke (29) o que o ator falou para a professora sobre o Jogo da Discórdia das plaquinhas e comentou que ele reclamou sobre o ocorrido.

"Disse que se eles têm uma relação eles não podem se votar, não pode discordar um do outro. Aí ele deixou ela falando sozinha. Aí ela me disse: 'Laís, eu não admito que ninguém me deixe falando sozinha. Eu fiquei chateada por ele ter me deixando falando sozinha pela segunda vez. A primeira vez que fomos conversar...", contou a médica.

Indignada com a situação, a modelo logo criticou o comportamento de Douglas Silva. "Ele se acha o rei da razão, né? Desculpa", declarou a loira.

Laís Caldas concordou e ainda acrescentou uma fala de Jessilane: "Ela disse: 'Se ele não sabe separar relação e jogo, eu também não quero mais ter relação'. Ela falou nesse sentido".

Douglas SIlva e Jessilane discutem

Durante a festa da líder Jade Picon (20), Douglas Silva e Jessilane Alves tiveram um pequeno desentendimento.

Também na festa o clima esquentou no quesito "pegação", rolando até um beijo triplo entre os brothers.