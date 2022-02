Sonia Abrão comenta beijo triplo de Eliezer com sisters: ''Tentando provar que é ativo''

Em sua rede social, apresentadora Sonia Abrão comentou beijo triplo de Eliezer com sisters e deu sua opinião

A apresentadora Sonia Abrão (58) deu mais uma de suas opiniões sobre o BBB 22 em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 10, a jornalista resolveu falar sobre o beijo triplo de Eliezer (31) com Natália Deodato (22) e a atriz Maria (21).

O brother - que foi para o edredom com a artista - acabou dando um selinho nas sisters após protagonizar momentos quentes com a designer de unhas no quarto grunge.

"BEIJO TRIPLO: Eliezer tentando provar que é “ativo” depois que Maria detonou a autoestima dele no BBB! E Natália entrou na parada!", disse Sonia Abrão.

Nos comentários, os internautas também analisaram o momento. "Passou da hora desses três saírem", disseram alguns. "Já estão sem graça", falaram outros.

Após beijar Natália Deodato no quarto, Eliezer foi com a designer de unhas conversar com Maria e os três acabaram dando um selinho.

Em conversa com Vinícius (23), a atriz comentou que não se importou que os brothers trocaram carícias no quarto.