BBB 22: Equipe de Laís Caldas presta homenagem 2 meses após a morte do pai da sister

Adms de Laís Caldas relembram apoio que a médica teve do pai e lamentam 2 meses da morte do Senhor Augusto

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h46

Desde o começo de sua jornada no BBB 22, Laís Caldas (30) não escondeu a emoção ao falar de seu pai.

O senhor Augusto apoiou muito a médica a entrar no programa e morreu pouco tempo antes de ela ser confinada.

Na última quarta-feira, 09, completaram 2 meses do dia em que ele faleceu.

É claro que a equipe de redes sociais da sister prestou uma homenagem ao parente de Laís. No Instagram, eles publicaram algumas fotos dos dois juntos.

“Hoje Laís acordou tristinha, pois completa dois meses da partida do homem que foi o maior herói e amor da sua vida. O senhor Augusto Caldas, seu pai”, começaram na legenda.

“Se hoje ela está no BBB, é principalmente com o apoio dele, que ajudou a alimentar esse sonho. Mesmo em meio a dor da perda, ela resolveu seguir e viver este sonho tão almejado, e que foi idealizado também e regado pelo amor, afeto e incentivo do seu pai”, prosseguiram os adms.

“Temos certeza que onde ele estiver neste momento, está muito feliz com essa conquista, e acima de tudo, da filha que tanto honrou os seus esforços. Daqui emanamos muita energia positiva, para que ela fique bem”, disseram ao final.

Confira o post que a equipe de Laís Caldas, do BBB 22, fez em homenagem ao pai da sister: