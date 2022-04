BBB 22: Arthur Aguiar recebe card especial e acompanha performance da IZA

Após ter recebido card especial, Arthur Aguiar pôde acompanhar a performance da IZA no "Quarto Escuro"

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 00h59

Está encerrada a performance da IZA (31) na casa do BBB 22! Dando play no setlist com os seu maiores sucessos, colocou a casa toda para dançar. Em frente ao palco, puderam aproveirar cada segundo, mas o que rolou com Arthur Aguiar (33)?

Arthur recebe card especial

Antes da festa começar, Tadeu Schmidt(47) contou, para o público de casa, que Arthur receberia um card especial, a fim de ser usado ao longo da festa.

No "Quarto Secreto", o ator decobriu que, quando acionasse o presente, iria poder ouvir o que estaria rolando na resenha. Não perdendo tempo, assim que viu a cantora no palco, ativou som.

Animado acompanhando a performance da IZA, começou a cantar sozinho no cômodo como se estivesse fazendou um dueto com a cantora.