BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar desabafa: "Eu desisti"

Arthur Aguiar comenta com Pedro Scooby que pediu desculpas aos seus fãs no Raio-X por ter desistido do Jogo da Discórida

Caras Digital Publicado em 22/03/2022, às 13h29 - Atualizado às 13h59

O Jogo da Discórdia de ontem, 21, segue repercutindo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na dinâmica, Arthur Aguiar (33) foi classificado como o mais arrogante da casa em dois rankings, o que foi montado por Laís Caldas (30) e por Gustavo Marsengo (31).

Confira aqui o desabafo de Arthur Aguiar no Big Brother Brasil

Nesta manhã, 22, ator e cantor começou seu Raio-X pedindo desculpas aos seus fãs. Segundo o marido de Maíra Cardi (38), ele está psicologicamente exausto e na noite de ontem, desistiu de tentar se defender e argumentar durante o programa ao vivo: "Queria pedir desculpas por ontem no jogo da Discórdia por ter desistido de me defender, de argumentar. Como já venho dividindo com vocês eu tô bem cansado emocionalmente e quando me vi na mesma situação de todas as semanas de ter que ficar me justificando, de pessoas tirando uma frase de contexto e falando ‘mas toda hora você fala que a gente tira a frase de contexto’, mas é porque toda hora tiram mesmo! Enfim, desculpa a todo mundo que torce por mim e gosta de mim por eu ter desistido. Eu sei que preciso mudar isso, vou me esforçar para sair desse lugar o mais rápido possível", disse ele no vídeo.



Mais tarde, no quarto do Líder, Arthur comenta com Pedro Scooby (33) que esse deve ter sido seu Raio-X mais melancólico e o surfista questiona o motivo. Arthur então explica sobre sua desistência de ontem: "Acho que hoje foi o meu Raio-X mais melancólico. Pedi desculpa para a galera. É ruim, né? Quando você está torcendo por alguém e a pessoa meio que desiste assim, né?! Eu desisti ontem no Jogo da Discórdia, então... fui pedir desculpa para as pessoas por ter desistido de argumenta, expliquei o porquê eu desisti", finalizou ele.



Confira aqui o Raio-X de Arthur Aguiar na íntegra:

Arthur Aguiar falou sobre o Jogo da Discórdia de ontem no Raio-X:



“Eu estou bem cansado emocionalmente e ali quando eu me vi na mesma situação de todas as semanas de ter que ficar me justificando de pessoas tirando uma frase minha de contexto…” #BBB22pic.twitter.com/O1KLr3dwdn — Tracklist (@tracklist) March 22, 2022