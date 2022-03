BBB 22: Após formação do paredão maior streamer do Brasil, Casimiro, vota em Jade Picon em sua live

O influencer também afirmou que Jessilane não pode sair ainda: "Ela tem que curtir mais o momento"

Caras Digital Publicado em 07/03/2022, às 09h35 - Atualizado às 12h41

Na noite de ontem, 07, enquanto se formava o paredão da semana o maior streamer do país, Casimiro Miguel (28), acompanhava tudo ao vivo em live junto à milhares de fãs na plataforma Twitch.



Com os três emparedados, Jessilane Alves (26), Jade Picon (20) e Arthur Aguiar (32), Casimiro criticou os administradores das redes sociais de Jade, por terem declarado ser #ForaJessi, contrariando a estratégia adotada pela empresária no jogo, que indicou Arthur três vezes ao paredão (duas como Líder e uma depois de ter atendido o Big Fone).

Confira aqui quem Casimiro quer que saia no paredão do Big Brother Brasil



Em seguida o influencer mais assitido do Brasil, afirmou que deveria se posicionar. Ele então abre o site de votação do Big Brother e vota ao vivo em Jade Picon: "O negócio é o seguinte: Jade Picon, um abraço! Apenas...está dado o recado, fiz a minha parte!"

O streamer justificou sua torcida contrária à empresária pelo fato dela já ser bem sucedida financeiramente e que após o programa, será convidada por muitas marcas para publicidade: "A Jade já rodou, não tem jeito. O Arthur não sai e a Jessi não pode sair. A Jade já é milionária e quando sair vai fazer publi (publicidade) pra car****", disse ele.



Ainda segundo o influencer, Jessilane precisa aparecer mais no reality da Globo para quem sabe, ser convidada também para ações de publicidade: "A Jessi tem que curtir mais o momento. Não da pra tirar a alegria do povo. Chega, chega!". Após o discurso defendendo a professora, alguns de seus seguidores contestaram a torcida de Casimiro pro Jessi: "Ela só chora!", apareceu em um dos comentários e o streamer, rebateu: "E tu não chora não? Teu coração é uma lata?"



Até o momento, o vídeo de Casimiro na Twitch já foi visto por mais de 600 mil pessoas. Em seu canal do Youtube o vídeo em que ele vota em Jade Picon foi postado há 2 horas atrás e já conta com mais de 60 mil visualizações.



Confira corte do momento em que Casimiro vota em Jade:

Deu um ruim enorme pra Jade aqui agora hein galera #BBB22pic.twitter.com/8KAV3oehfU — Babi (@babi) March 7, 2022