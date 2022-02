Big Brother / Falou tudo!

BBB 22: Anitta elogia Gustavo por proteger Laís do paredão: ''Boy que se joga na bala por nós''

Cantora Anitta comentou sobre Gustavo ter defendido seu affair no confinamento, a sister Laís, durante formação do paredão no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 08h01

Cantora Anitta elogia Gustavo, do BBB 22, após votação - Reprodução/Instagram