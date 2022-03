BBB 22: Analisando o comportamento de Lucas, Eslovênia dispara: ''você não é confiável pra jogar em grupo''

Na sala, Lina e Eslovênia aproveitam para tirar satisfação sobre discurso de Lucas e acabam dizendo que ele não é confiável para jogar em conjunto

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 22h24

Na sala de estar, Linn da Quebrada (31) e Lucas Bissoli (31) conversavam sobre o jogo, quando Eslovênia Marques chega no local e a cantora aproveita para tentar esclarecer uma conversa que teve com Eliezer (31). O brother havia contado para ela sobre o papo que teve com engenheiro antes da formação do nono paredão, em que ele contou falou que estava com o pessoal do Quarto Lollipop. Eslovênia confirmou: "Todo mundo interpretou dessa forma".

Justificativa de Lucas

Lucas explicou: "É porque, se você me passa uma estratégia, eu falo: 'Realmente, faz sentido', mas em nenhum momento eu falei 'bora, vou votar com vocês' ou 'não voto em vocês'. Em nenhum momento eu falei isso, entendeu?"

"Se eu falo pra você: 'Eu jogo com você, agora eu vou jogar com vocês, estou junto com vocês', pra mim, isso dá a entender: 'Não vou votar em vocês'", opinou Lina.

O estudante de medicina justifica dizendo que vive semana após semana e acrescenta: "Por isso, eu tenho que falar assim: 'Não voto em você essa semana'".

A cantora diz que isso dificulta saber se podem ter um acordo com o brother e Eslo completa: "É, você não é confiável pra jogar em grupo".

Lucas finaliza: "Mas eu deixei bem explícito pra vocês, não voto em vocês".