BBB 22: Eliezer critica a postura de Lucas: ''Não confio em vírgula do que ele fala''

Na academia com Natália, Eliezer relembra atitude incoerente de Lucas e critica a postura do brother

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 21h34

Na academia com Natália Deodato (22), Eliezer (31) fez críticas a postura de Lucas Bissoli (31). O designer contou que antes da formação do nono paredão, o engenheiro lhe fez uma proposta de aliança contra os brothers do quarto grunge.

Eliezer conta a história para Natália

"'Olha só, está vendo aquele grupo lá que você ia votar? Estamos juntos, tá? A gente vai para cima deles, conta comigo'", revelou Eli, ensaiando o discurso de Lucas. Também confessou que, agora, o puxaria para o paredão.

Natália, então, questionou:"Você conseguiu conversar com o Lucas sobre isso?""Não vou conversar com o Lucas. Não confio em vírgula do que ele fala. Pra que vou conversar com ele sobre isso? Nada que ele fale para mim, no dia de hoje, vai mudar meu pensamento sobre ele, nada", começou respondendo o designer.

"Um dia ele fala: 'Tô com você, sabe aquele grupo lá? Vamos para cima'. Dois dias depois, no momento que ele tem para botar uma pessoa... só porque ele está no voto aberto, ele não tem coragem", completou.

Um tempo depois, Eliezer ainda relembrou que o brother votou nele e não em Paulo André no último domingo: "Ele sabe que eu sou só um. Tinha a Laís e a Eslô, que não votam nele. Aí ele faz as contas... com quantos ele podia se queimar votando no PA? Ele não segura o rojão!"