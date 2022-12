Bárbara Heck e Gustavo Marsengo relembram ranço no Big Brother Brasil

Ex-BBBs Bárbara Heck e Gustavo Marsengo vão passar Réveillon juntos, em Pernambuco

Nesta terça-feira, 27, os ex-participantes do Big Brother Brasil 22 Bárbara Heck (30) e Gustavo Marsengo (32) relembraram o ranço que rolava entre os dois durante o programa de confinamento da Rede Globo.

Em uma caixinha de perguntas no perfil oficial do Instagram da loira, um seguidor perguntou se o ranço que ela tinha do namorado de Laís Caldas (31) era recíproco. “Pergunta pro Gustavo: o ranço que a Bah tinha por você antes era recíproco?”, mandou o seguidor. “O rancinho foi um pouquinho, mas hoje eu sou fã”, respondeu o ex-brother.

Mesmo com o passado complicado, hoje eles são amigos. Tanto que Gustavo, Laís, Bárbara e o namorado, Rick Maia, irão passar o ano novo juntinhos. Os quatro pombinhos vão aproveitar o Réveillon em Pernambuco.

Gustavo Marsengo e Laís Caldas: um dos casais que sobreviveram ao BBB

O casal, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, formado dentro da casa do BBB 22, segue firme e forte após o fim do confinamento. Eles aproveitaram a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, e em clima de romance falaram sobre essa experiência inusitada e sobre o relacionamento.

“Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.