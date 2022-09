A inabalável paixão dos ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo

Na temporada de CARAS Inverno, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo detalham a vida pós-reality e revelam planos para o futuro

Do BBB 22 para a vida! O casal formado pela médica dermatologista Laís Caldas (30) e pelo empresário e bacharel em Direito Gustavo Marsengo (32) segue firme e forte após o fim do confinamento. “E ainda dizem que eu não venci o programa”, brinca ele, que se declara um homem apaixonado. “Ganhei o melhor prêmio”, afirma.

Em clima de romance, o par aproveitou a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Campos do Jordão e contou sobre a vida pós-reality. “Para mim foi uma experiência única, surreal. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil, porque é uma tensão pura”, detalhou Laís, considerada uma das vilãs da edição. “Acho que joguei bem, até porque vivi de tudo lá. Me apaixonei, briguei, ganhei prova e voltei de paredão”, relembra Gustavo. Apesar de considerarem que foi amor à primeira vista, demorou um pouco para que eles, de fato, decidissem assumir um relacionamento. “Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.

Curtindo a ótima fase, os pombinhos decidiram adiar os planos de morarem juntos enquanto buscam continuar evoluindo profissionalmente: ele quer empreender na área da gastronomia, enquanto ela pretende voltar a atuar em consultório.

