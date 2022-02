Após gravar vídeo com Ludmilla, web acusa Marcos Mion de favorecer Brunna Gonçalves.

Em vídeo gravado nas redes sociais de Marcos Mion, Ludmilla defende a permanência de Brunna Gonçalves, mas público acusa o apresentador de parcialidade

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 00h50

A pedido de Marcos Mion (42), em sua própria rede social, a cantora Ludmilla (26) fez um vídeo de 30 segundos defendendo a permanência de Brunna Gonçalves (30) no BBB 22. Mas, parte do público passou a acusar o apresentador de parcialidade e ele acabou apagando!

Vídeo

O apresentador compartilhou o desafio da dona do novo hit "Socadona" e escreveu na legenda: "Ludmilla, você tem 30 segundos para defender a permanência da Brunna na casa.... Valendo!"

"Estão alegando que tem que eliminar a Brunna porque ela é uma planta, porém a minha planta tem um diferencial. A minha planta é direta, ela age quando tem que agir. Você queriam o que? Que ela chegasse lá e começasse uma treta do nada? Não tem como, gente. Ela age na hora que tem que agir então dá mais uma chancezinha para vocês conhecerem mais a minha florzinha e ela desabrochar dentro da casa", defendeu a cantora.

Logo após, Marcos Mion perguntou se a cantora sentia falta da esposa. "Tô morrendo de saudade, mas espero mais um mês aí para encontrar ela", respondeu. Domingo, 20, Ludmilla, inclusive, iniciou um multirão contra Gustavo Marsengo(31), para proteger Brunna Gonçalves.

Pressão do público

Horas depois de ter postado o vídeo, Marcos Mion teve que apagá-lo. Parte do público acabou reagindo mal, acusando o apresentador de parcialidade. Pressionado, acabou apagando.

"Não poderia imaginar a reação de uma parte do Twitter cobrando imparcialidade de mim. Não tem nem sentido, mas optei em apagar e me desculpar c todos que se sentiram ofendidos por eu não ter feito vídeo com as família dos outros emparedados. Vídeo apagado. Boa sorte a todos amanhã!", justificou o apresentador, através do Twitter.

Hoje a minha amiga de muitos e muitos anos, a Ludmilla, foi gravar o Caldeirão e fizemos uma brincadeira como se ela tivesse 30 segundos pra defender a permanência da sua esposa Bruna no BBB. Nitidamente estávamos nos divertindo nos bastidores do meu programa. — Marcos Mion (@marcosmion) February 22, 2022

Não poderia imaginar a reação de uma parte do Twitter cobrando imparcialidade de mim. Não tem nem sentido, mas optei em apagar e me desculpar c todos que se sentiram ofendidos por eu não ter feito vídeo com as família dos outros emparedados.Vídeo apagado.Boa sorte a todos amanhã! — Marcos Mion (@marcosmion) February 22, 2022