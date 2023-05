Amanda Meirelles celebra um mês da vitória do BBB 23: ''Estou orgulhosa de mim''

Campeã do BBB 23, médica Amanda Meirelles abre álbum de fotos no confinamento e agradece fãs um mês após a final do reality show

A médica Amanda Meirelles (32) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para comemorar um mês de sua vitória no reality show da TV Globo, Big Brother Brasil 23!

Em seu perfil no Instagram, a paranaense compartilhou uma sequência de fotos durante sua participação no programa comandado por Tadeu Schmidt (48), que chegou ao fim no dia 25 de abril.

Nas imagens, a vencedora do BBB 23 aparece na companhia de sua dupla no confinamento, Cara de Sapato (33), e das amigas Aline Wirley (41), Bruna Griphao (24) e Larissa Santos (24), além de momentos marcantes de sua trajetória na casa.

"Hoje faz um mês que me consagrei campeã desse programa que sempre admirei e amei demais… Já torci, fui fã, votei muuuito, e sempre desejei estar ali. O meu sentimento no dia de hoje é de imensa gratidão, por ter chegado até aqui. Estou orgulhosa de mim… E ao mesmo tempo muito grata a vocês que sempre seguraram a minha mão", começou escrevendo.

"Sem vocês, nada disso seria possível, e vocês são o meu maior prêmio! Obrigada por todo o carinho que vocês têm comigo, eu espero retribuir um pouco desse carinho sempre que eu puder. Obrigada BBB 23 por essa experiência única e inesquecível, eu não poderia estar mais feliz!", disse Amanda na legenda da publicação.

"Voaaa, Amandinha!", disse Cara de Sapato nos comentários. "Eu já disse e repito muito orgulho pelas suas conquistas e vitórias, tua vitória é nossa vitória. Você é minha inspiração. Te Amo, Irmã", declarou Lucas Meirelles, irmão dela.

Confira o post de Amanda Meirelles:

Nesta quinta-feira, 25, a médica Amanda Meirelles completa um mês como campeã do Big Brother Brasil 23. Apesar do tempo, a ex-sister diz ainda estar se adaptando à rotina e tomando algumas decisões, e conta, em entrevista à CARAS Brasil, o que pretende fazer com o prêmio de R$ 2,88 milhões do reality, além do futuro da relação com Antônio Cara de Sapato Jr.

"Está sendo um mundo de muitas novidades e descobertas", começa Amanda na conversa, dizendo ainda estar se acostumando com a fama. "Estou estudando com muita calma investimentos para usar de maneira precisa o prêmio. Mas tenho algumas prioridades como [pagar] o meu FIES [Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior] e ajudar financeiramente meus pais".