Amanda insinua romance com Sapato fora do BBB23: “É amor mesmo"

Tá rolando? Ana Maria Braga coloca Amanda na parede e ela abre o jogo sobre romance com Cara de Sapato fora do BBB23

Ana Maria Braga (74) foi certeira em sua entrevista com a campeã do BBB23, Amanda (32), nesta quarta-feira, 26, durante o 'Mais Você', na Globo. Acontece que a apresentadora colocou a médica na parede e quis saber todos os detalhes do relacionamento com Cara deSapato (33). Sem alternativa, a grande vencedora insinuou que pode rolar um romance com o lutador fora do reality.

Amanda iniciou relatando o seu encontro com Sapato fora da casa: “Eu fiquei muito feliz quando eu vi ele, a família dele com a minha família. Não tenho palavras, ele foi importante na casa e todo mundo junto foi muito gratificante, foi emocionante. Ele era uma das pessoas que mais confiava em mim dentro da casa. A nossa conexão é pra vida”, ela se derreteu.

"A gente se conectou em um lugar de carinho e respeito, de amor mesmo", completou a médica. Ana Maria aproveitou o gancho para perguntar se a amizade poderia virar romance: "O amor começa em uma amizade, que é um amor por um amigo e acho que [amizade] é um ingrediente principal para a parceria de um casal. Já ouviu essa história?”, disparou.

Amanda não desconversou e foi bem direta: "Foi muito genuíno. O futuro a gente não sabe, né? É amor mesmo, um amor que eu não sei nem explicar", a médica abriu chances de um romance com o lutador no futuro.

ana maria “o amor começa com uma amizade, é o ingrediente principal pra uma parceira de um casal, o melhor jeito não é começar pela paixão, é dessa forma” amanda “o que a gente teve foi muito genuíno, vai ser levado aqui fora E O FUTURO A GENTE NÃO SABE” pic.twitter.com/4S7F6AcAvO — ges 🪢 (@gescomenta) April 26, 2023

Amanda revela sentimento por Cara de Sapato:

Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Amanda participou do Bate-Papo BBB e falou sobre sua trajetória no reality para Patrícia Ramos e Vivian Amorim. Durante a conversa, a médica abriu o jogo sobre os sentimentos por Sapato.

"Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu”, Amanda explicou a relação entre os dois.