Amanda diz que não esperava vencer BBB23: 'Estava achando que seria a Aline'

Amanda falou também sobre críticas ao jogo dela no reality: 'Convivo comigo mesma há 32 anos e eu não sou 'planta''

No café da manhã com a Ana Maria Braga no Mais Você, a campeã do BBB 23, Amanda admitiu que ficou muito surpresa ao ganhar o prêmio e que apostava na vitória de outra sister.

"Estou muito feliz de estar aqui com você", começou a médica, que admitiu ter ficado surpresa com a final, "Não imaginava que sairia com o prêmio. Estava achando que seria da Aline. Estou ainda assimilando tudo o que está acontecendo".

Amanda conquistou o público do reality show e conseguiu 68,9% dos votos na grande final após enfrentar Aline Wirley e Bruna Griphao na última votação do público na temporada. O segundo lugar do BBB 23 ficou com a ex-rouge, Aline Wirley, com 16,98% dos votos. E a atriz, Bruna Griphao ficou na terceira posição do ranking da final com 14,14% dos votos.

Amanda reage ao ver Fred Nicácio a chamando de planta

Inclusive durante o programa, a médica viu quando Fred Nicácio a chamou de planta no programa de Ana Maria Braga.

O colega de profissão dela, além de ter chamado a sister de planta, ainda opinou que a força dela de permanência no jogo vinha de uma torcida que a "shippava" com Cara de Sapato. Segundo ele, uma história de romance que, na verdade, nunca existiu.

Diante das críticas, Amanda então rebateu os comentários. "Acho que qualquer coisa que ele diga fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred, acho que é uma pessoa que preenche os lugares, é uma visão que ele tem sobre mim, eu joguei da minha maneira, mas articulei pra colocar ele no paredão, os aliados dele também, então todos os momentos que eu tive jogados, eu joguei sim, tô muito satisfeita com o carinho que eu tô recebendo", falou a camp~ea do BBB23.