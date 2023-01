Aline Gotschalg detalha momento em que se apaixonou por Fernando no BBB 15: "Precisou só de um olhar"

Aline Gotschalg e Fernando se conheceram há oito anos, no BBB 15; eles são casados desde então

Aline Gotschalg (32) publicou um texto para detalhar o momento em que ela e Fernando Medeiros (40) se apaixonaram no BBB 15. Ela compartilhou também a imagem do primeiro abraço dos dois.

Confira o texto na íntegra

"Há exatamente 8 anos atrás (sic) eu conhecia o amor da minha vida e há exatos 2920 dias eu senti a sinergia mais louca da minha vida. Precisou só de um olhar pra existir um magnetismo inexplicável. Como você pode estar com uma pessoa há poucas horas e agir como se a conhecesse há anos? Como é possível um primeiro abraço em alguém cujo nome você desconhecia até umas horas atrás ser tão gostoso, tão confortável e te dar tanta vontade de não sair dali nunca mais? Não tem explicação", começou Aline.

"Você só sente. E foi o que sentimos. Afinal, o amor não entende muito de normas, critérios e ordens no que se refere à forma como aparece, não é mesmo? Milhares de pessoas acompanharam o início da nossa história, mas poucas (talvez só a gente) entendiam a profundidade da nossa conexão e sintonia. E posso dizer? Que construção linda essa nossa!", continuou ela.

"Foram nossas escolhas diárias que nos fizeram construir uma história baseada na intimidade, na confiança, no respeito, no carinho e na reciprocidade no qual tenho muito orgulho. Regamos todos os dias nossas raízes e cada dia mais, elas ficam ainda mais firmes e mais profundas. E quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Já passamos por tantas tempestades e enfrentamos todas elas juntos e com a nossa verdade", disse a ex-sister.

"Não existe relacionamento perfeito. Existe amor. E amar exige coragem de ser vulnerável diante do outro e da vida. Amor de verdade mesmo é para corajosos. Amor, é escolha. E eu te escolho todos os dias da minha vida. Eu amo viver a vida com você, amo nossa história, nossa família, tudo que somos e construímos. Que sempre sigamos assim juntos! Te amo, amor da minha vida", finalizou.