Zé Felipe revela detalhes do diagnóstico de transtorno e como lida com TDAH

Dilho de Leonardo, o cantor Zé Felipe explicou em sua rede social que começou a se tratar ainda criança e que não pode abandonar os medicamentos

Na terça-feira, 17, Zé Felipe abriu o jogo nas redes sociais e contou a seus seguidores como lida com o diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). O cantor, que completará 26 anos no próximo domingo, 21, relembrou em sua rede social o início do tratamento, ainda na infância, e disse que seguirá se medicando pelo resto da vida.

"Eu descobri quando era novinho, nem estava na escola ainda, com uns 9 anos. Não parava quieto, né, tinha agitação, era disperso. Comecei a fazer um tratamento, fui ao médico, claro, e aí controlo", afirmou o marido de Virginia Fonseca.

Questionado por um seguidor, através de uma caixinha de perguntas no Instagram, o filho do cantor Leonardo contou como lida com o distúrbio: “Hoje há tratamentos melhores do que na época em que eu comecei a fazer. Vai mudando, vai melhorando, vai avançando a medicina, e eu faço até hoje. Vou fazer para sempre, coisa que é para sempre. Mas, se parar de tomar o remedinho, volta tudo!”.

No ano passado, Zé garantiu que sua carreira também o ajuda contra o TDAH. Compositor de hits como “Malvada” e “Roça em mim”, o cantor afirmou que o trabalho complementa os remédios. “A música consegue me prender de uma certa forma que parece que eu nem tenho [TDAH]. Quando entro no estúdio, mergulho de uma certa forma que não vejo o tempo passar”, falou na ocasião.

No começo do ano, Virginia Fonseca também revelou que foi diagnosticada com TDAH durante sua terceira gravidez. A notícia foi dada pelo próprio Zé Felipe nos stories do Instagram, ele contou que a amada foi diagnosticada com TDAH.

"Quem foi ao médico e descobriu que tem TDAH também?”, disse ele ao surgir de rosto colado com a amada. Logo depois, Virginia confirmou o diagnóstico. "Sim, fui diagnosticada com TDAH e hiperatividade (acho que essa parte todo mundo sabia, né?)”, comentou.

