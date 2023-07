Virginia revela tratamento físico de marido, Zé Felipe: ‘Corpo vai trincar’

Cantor Zé Felipe revelou aos seus seguidores que está com problemas de saúde e vai fazer tratamento para melhorar físico

Na tarde desta quarta-feira, 19, a influenciadora digital Virginia Fonseca usou suas redes sociais para mostrar que foi junto do marido, o cantor Zé Felipe, para uma consulta médica. A empresária adiantou para os seguidores que o artista vai passar por uma transformação em breve, iniciando um tratamento para melhorar seu físico.

“Josephino vai começar um protocolo top, o corpo vai trincar”, disparou a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Estou com vitamina D baixa e pouco ferro. Vou começar o tratamento para melhorar tudo, apesar de eu já estar forte, olha o tamanho do meu braço”, completou o cantor, brincando.

Após indireta de Paola Carosella, Virginia Fonseca se pronuncia e causa polêmica

Neste sábado, 15, Virginia Fonseca se viu envolvida em polêmica e se manifestou nas redes sociais. Isso porque, nesta última sexta-feira, 14, a chef de cozinha Paola Carosella participou de um podcast em que lançou uma indireta para uma influenciadora digital. Apesar de não citar nomes, não foi difícil decifrar que a pessoa que Paola estava se referindo era Virginia.

A influenciadora foi ao seu Threads se abrir sobre o ocorrido. “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre”, começou dizendo a esposa do cantor Zé Felipe. “Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque DEUS permitiu e toda honra e glória a Ele sempre”, concluiu a mãe de Maria Flor e Maria Alice.

Paola Carosella se defende após repercussão de sua fala: 'Eu defendo mulheres livres'

Em um texto no Instagram, Paola contou que quer falar sobre o assunto e contou que defende a liberdade das mulheres. Além disso, ela apontou que sua fala foi tirada do contexto e que não fez uma crítica. "Não é a primeira vez que se cria um discurso inteiro por causa de um corte de alguns segundos, muitas vezes aconteceu e com certeza irá acontecer de novo. É o signo dos nossos tempos. Sempre tentei ignorar as narrativas que iam se criando e segui em frente, mas desta vez eu quero falar e quero que vocês escutem de mim agora algo que é bem importante. Eu defendo mulheres livres para serem e fazerem o que elas querem fazer", disse ela.

E completou: "Sempre defendi e sempre vou defender que a gente possa ser, construir e fazer o que a gente quiser com os nossos corpos do jeito que eles são e com a nossa imagem do jeito que a gente a quiser mostrar. Com liberdade. Se a minha fala tirada de contexto se entende como uma crítica, pois entendam agora: Não é. Que cada uma de nós possa ser e fazer o que quiser com liberdade".

