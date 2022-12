Virginia Fonseca revela que levou Zé Felipe ao hospital na madrugada de Natal

Virginia Fonseca mostra Zé Felipe com curativo na mão e revela o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) contou que o marido, o cantor Zé Felipe (24), se machucou durante o jantar de Natal na madrugada deste domingo, 25. Tanto que ela precisou acompanhá-lo até um hospital para fazer um curativo em sua mão e seu braço.

“Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cortou a mão e o braço! Eram cinco e pouca da manhã e a gente estava no hospital. Precisou levar ponto”, disse ela nas redes sociais.

Pouco depois, Virginia contou ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o que aconteceu com o marido. Ela disse que Zé Felipe tropeçou enquanto estava segurando uma taça de bebida e se cortou. Apesar do susto, ele está bem.

Zé Felipe dá presente luxuoso para Virginia Fonseca

Na véspera de Natal, Zé Felipe (24) caprichou na escolha do presente para a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca (23). Ele deu para ela um pingente de diamantes com a sua inicial, a letra Z. O pingente exclusivo foi desenhado por Paulo Teixeira, joalheiro conhecido por desenvolver produtos de luxo para diversas celebridades.

Em conversa com a coluna Léo Dias, ele revelou que a peça é avaliada em R$ 25 mil, foi feita em ouro branco 18k e 1,2 quilates de diamante. "Gente, olha o que o Josefino me deu de presente de Natal. Esse pingente eu usei no dia lá da premiação, aí eu não comprei, só peguei emprestado com o Paulo [Teixeira], porque a gente faz esses empréstimos, aí o Josefino pegou e me deu… Amei meu presente de Natal. Já vou colocar na minha pulseira", completou.