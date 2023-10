Viih Tube revela diagnóstico de doença cardíaca: “Sobrecarreguei meu coração”

Sofrendo com palpitações no coração, Viih Tube passa por bateria de exames e revela resultado que indica diagnóstico delicado

Nesta sexta-feira, 20, a influenciadora digital Viih Tube surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que foi diagnosticada com uma doença cardíaca. Após sentir palpitações no coração, a loira procurou ajuda médica e passou por uma extensa bateria de exames médicos, até que descobriu uma arritmia, complicação relacionada às alterações no ritmo dos batimentos cardíacos.

Através do stories em seu perfil oficial no Instagram, a mãe da pequena Lua relatou os sintomas: “Faz mais ou menos um mês que estou tendo algumas palpitações no coração. Parece que o coração erra os batimentos e volta. Nessa última semana isso ficou muito forte, fui para o hospital e fiz uma bateria de exames”, iniciou em um vídeo.

Apesar do diagnóstico, Viih tranquilizou seus seguidores: “Nada grave. O medo da minha cardiologista era que fosse alguma inflamação, algo maligno, mas não. Tudo indica que é uma arritmia benigna, provavelmente porque sobrecarreguei meu coração com ansiedade, estresse e muito trabalho”, a influenciadora relatou.

A esposa do ex-participante do Big Brother Brasil, Eliezer, aproveitou o relato para deixar um alerta para quem a acompanha: “Não somos mutantes. Temos limites. Mesmo que às vezes a gente queira fazer tudo, queira dar conta de tudo, precisamos respeitar nosso corpo, os sinais”, disse Vitória, que também participou do reality show da Globo.

“Logo que começaram as palpitações eu já deveria ter ido atrás. Agora que elas ficaram mais fortes, fui ver. Assim, gente, não é normal seu corpo demonstrar algo, pode ser emocional ou não. Vamos torcer para não ser nada grave”, declarou a influenciadora, que está à espera do resultado do último exame para concluir as causas do problema.

Por fim, Viih contou que está mais distante das redes sociais por conta de sua saúde, mas que está bem: “Está tudo bem, graças a Deus. Foi só um susto”, disse a mamãe. Ela contou também que está mais offline porque começou a planejar a festa de um aninho da filhota, fruto de seu casamento com o influenciador digital.

Viih Tube passa por exames após sofrer com palpitações no coração - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que atualmente, a pequena Lua já está com seis meses! Os papais de primeira viagem, inclusive, fazem festinhas para celebrar os mesversários da herdeira. Em outubro, Viih Tube e Eliezer decidiram homenagear a pequena com uma comemoração luxuosa no tema ‘Família Dinossauro'; confira os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube abre o jogo sobre relação com a babá da filha:

Viih Tube quebrou o silêncio e compartilhou novos detalhes sobre a experiência de ter o apoio de uma babá para sua filha, Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Além de explicar como funciona a dinâmica com a funcionária em sua residência, a influenciadora também desabafou sobre as críticas que enfrentou após a contratação.

“Chegou no meu limite e eu pensei ‘quer saber, se eu tenho essa condição de ter essa assistência, vou ter, não é todo mundo que tem, vou aproveitar’, contou a loira, que não se deu bem com a babá logo de início: “No começo era um caos, eu odiei, não queria, não confiava em ninguém para ajudar com a minha filha”, disse Viih, que explicou como se adaptou com a chegada da babá.