Toguro desabafa sobre estado de saúde gravíssimo da namorada: “Sem chão”

Toguro atualiza estado de saúde de sua mulher, Nara Paraguaia, que luta pela vida após complicações durante parto de seu primeiro filho

O influenciador digital Toguro usou as redes sociais durante a madrugada desta quinta-feira, 7, para desabafar sobre o estado de saúde de sua namorada, Nara Paraguaia. A influenciadora luta pela vida após sofrer complicações no parto do primeiro filho do casal, Gael, que chegou ao mundo na última quarta-feira, 6.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, o professor de educação física que tem mais de sete milhões de seguidores dividiu um novo registro do parto. Abalado, Toguro abriu seu coração sobre o drama com a namorada: “Ela não merece isso, ela ama essa criança desde quando era apenas um feto”, iniciou.

Toguro relatou os momentos de desespero durante a cesárea do primogênito, após 11 horas em trabalho de parto: “Hoje era pra ser o dia mais feliz da vida dela, ela chorou igual criança quando recebeu a notícia que não poderia ter parto normal, estava tudo bem, bebê nasceu com saúde, mas ela minutos depois da cirurgia começou a ter hemorragia”, o influenciador desabafou.

Por fim, ele deu novas informações sobre o estado de saúde da namorada, que está internada na UTI e precisou passar por uma histerectomia, cirurgia para a retirada do útero, após sofrer uma hemorragia: “Só para atualizar, ela está na UTI, entubada, estado gravíssimo, tô sem chão, ela não merece 1% do que está acontecendo. Por que, Deus?", Toguro concluiu.

Toguro atualiza estado de saúde de sua namorada, Nara Paraguaia - Reprodução/Instagram

Ontem, logo após o parto, o influenciador também usou as redes sociais para desabafar sobre o ocorrido e pedir orações para a namorada: "Se Deus fizer isso comigo eu não sei o que será da minha vida. Peço oração a todos, a Nara é uma menina do bem, não merece passar por isso, está entubada nesse momento”, ele declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toguro (@toguro)

Como funciona a histerectomia?

Na última quarta-feira, 6, Toguro revelou que Nara passou por uma histerectomia e lamentou que o casal não terá a possibilidade de ter outro filho. Segundo o site da rede de saúde integrada DASA, existem três tipos de cirurgia, total, subtotal ou radical, que podem consistir na remoção apenas do corpo uterino, até do útero, ligamentos uterinos e também de parte da vagina; entenda mais detalhes.