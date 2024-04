Susto! Flávia Noronha passa por cirurgia às pressas: 'Urgência'

Após mal estar intenso, apresentadora do TV Fama, Flávia Noronha, passa por cirurgia às pressas e revela o que aconteceu

A apresentadora do TV Fama, Flávia Noronha, precisou passar por uma cirurgia às pressas no último final de semana. A jornalista apareceu ainda abatida em sua rede social para contar o que houve com sua saúde.

A famosa então falou que começou a se sentir muito mal, com dores nos seios, os quais tinham próteses de silicone. Flávia Noronha comentou que já sabia que uma das próteses estava rompida, mas que não pensava que a cirurgia seria urgente.

"Bom dia gente, tudo bem? Estou aqui ainda no hospital. Pra quem não sabe, tive que fazer uma remoção do meu implante de silicone urgente. Estava sentindo muitas dores, estava mal, [seio] estava muito inflamado”, disse Flávia no domingo, 21.

“Coloquei a cinta agora, ainda estou tomando os remédios”, disse.Logo depois recebeu no quarto do hospital seu cirurgião plástico, que esclareceu o ocorrido: “O que a gente encontrou, que foi uma surpresa no exame. Apontava que tinha uma ruptura bilateral. A do lado esquerdo estava com uma ruptura muito grande, praticamente com o silicone já saindo pra fora da prótese”.

“A recuperação está super boa, a Flávia está ótima e já vai receber a alta hospitalar”, declarou o profissional. “Fiquei enrolando pra operar, mas uma hora falou ‘Chega! É uma urgência e antes que vire uma emergência, você faz rápido'”, falou a jornalista sobre o acontecimento.

Flávia Noronha pede demissão da Rede TV! após 13 anos

Em 2021, Flávia Noronha pediu demissão da RedeTV! após 13 anos na emissora. Vale lembrar que ela e Nelson Rubens voltaram ao comando do TV Fama após tentarem mudar o formato do programa.

Em conversa com o site Notícias da TV, Flávia comentou que após ser substituída no comando da atração que aborda a vida das celebridades, ela ficou sem perspectivas na casa. "Não faz mais sentido continuar em uma emissora que não tem projetos para mim, por enquanto. A profissional que virei hoje não combina mais com [a emissora]. Não vejo oportunidades lá", declarou.