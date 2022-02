Solange Almeida esbanja corpão ao surgir malhando na academia: ''Maravilhosa!''

Solange Almeida deixou seus seguidores babando ao exibir um corpão sarado durante seu treino do dia

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 15h43

Nesta quinta-feira, 10, Solange Almeida (47) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar seu corpão sarado ao mostrar um pouco de seu treino do dia.

A cantora publicou um clique onde ela aparece na academia, em frente ao espelho, usando um look de ginástica estiloso com um top e uma calça preta, combinando com um tênis vermelho, enquanto mostrava seu abdômen trincado e seus braços fortes.

Na legenda, ela falo sobre seu foco nos exercícios em 2022: "Ficar sentando esperando que as coisas mudem não dá! Eu, As mudanças precisam começar de você! E que venha 2022 com tudo. Avante."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Minha diva!", falou outro. "Arrasou!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Solange Almeida esbanjando seu corpão na academia: