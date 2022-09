Simony faz reflexão durante luta contra o câncer: ‘Não é fácil’

Cantora Simony relatou momentos difíceis durante o tratamento contra o câncer

A cantora Simony (46), que vive o tratamento contra um câncer no intestino, resolveu usar suas redes sociais para fazer um desabafo nesta quinta-feira,1. Refletindo sobre a fase que está vivendo, ela comentou sobre a importância da religião e de ressignificar sua vida nesse momento.

Em seus Stories, Simony disse: "Vocês sabem o momento que eu estou passando, não é um momento fácil”. E completou: ”Momento de aprender e se reconectar, com Deus e com você. Ressignificar sua vida.”

Tendo cortado seu cabelo há pouco tempo devido ao tratamento do câncer, Simony apareceu na semana passada com um lenço na cabeça e óculos escuros em uma foto no seu Instagram.

"Eu tenho transformado tudo em aprendizado. Com muita fé, eu vou conseguir. Sei que tem dias difíceis, uma montanha-russa de sentimentos", disse. "Se permita chorar, aprender, amar e valorizar cada dia. Um dia de cada vez. Deus é Deus todo tempo", contou a cantora.

Geraldo Luís visita amiga Simony no hospital

O jornalista e apresentador Geraldo Luís utilizou seu Instagram para mostrar seu encontro com sua amiga, Simony, que está lutando contra um câncer no instestino.

Geraldo fez questão de estar com ela para demonstrar sua ajuda e mostrou o momento para seus seguidores. “Amei te ver lutando e amando a vida, Simony. Tudo 'Deus' certo. Conte comigo, minha amiga", colocou ele na legenda da publicação.

