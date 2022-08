Geraldo Luís visita Simony no hospital e se emociona: “Lutando”

O apresentador Geraldo Luís posou ao lado da amiga Simony, que está no hospital para um novo ciclo de tratamento contra o câncer

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 16h23

O apresentador Geraldo Luís (51) postou em suas redes sociais na última quarta-feira, 24, seu apoio à cantora Simony (46), que luta contra o câncer, emocionando os internautas.

Amigo da cantora, Geraldo fez questão de estar presente para demonstrar sua ajuda e exibiu o momento para seus fãs. Ele posou grudado com Simony durante a visita no hospital. “Amei te ver lutando e amando a vida, Simony. Tudo 'Deus' certo. Conte comigo, minha amiga", escreveu ele na legenda da publicação.

A postagem comoveu seus seguidores, que comentaram muitas coisas, entre elas: “Muita benção” e “Guerreira, para Simony.

Simony luta contra o câncer de intestino

A cantora Simony revelou aos seus fãs no começo de agosto que havia descoberto um câncer no intestino, dedicando seu tempo desde então para sua recuperação.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer."

Ela se diz confiante e tem apostado em novos visuais para se adaptar aos tratamentos contra o câncer, como novos cortes de cabelo através de perucas, devido à perda de cabelo que está enfrentando, como contou essa semana.

"Uma mulher de fases com vários tipos de cabelos. É fácil? Não, claro que não! Tem dias que choro, tem dias que estou querendo ficar só, mas a maioria das vezes estou agradecida fazendo minhas palhaçadas e sorrindo", disse ela ao contar que está se desapegando da vaidade.