Simony chora ao fazer sessão de psicodança no hospital: "Agradecimento"

Cantora Simony publicou vídeo emocionante de uma sessão de terapia e escreveu texto sobre trajetoria contra o câncer

A cantora Simony vem dando bons exemplos de resiliência ao lutar contra o câncer de intestino e inspirar outras pessoas a assumir suas batalhas.

Em um vídeo emocionante no hospital, a ex-'Balão Mágico' fez uma sessão de psicodança. Ela aproveitou a filmagem e escreveu texto sobre sua trajetória e pelo que é grata durante o caminho. Ela também exaltou que a fortaleza é temporária e tudo bem se ver fraco em alguns momentos.

Na legenda do Instagram, ela começou: "Eu não sou forte o tempo, e tudo bem. Eu não quero ser forte o tempo todo, eu quero apenas não perder minha fé. Eu quero ter pensamentos leves Quero viver cada segundo. Que bom poder chorar, limpar a alma. Meu choro é de agradecimento a Deus, por ter uma equipe maravilhosa, por ter a possibilidade de me tratar, com a certeza que a vitória é certa".

"Eu quero ser apenas um canal de amor e luz para você que também está passando por isso. Muitas vezes nessa vida nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Um sorriso, um colo pode mudar tudo. Eu sou verdade", escreveu para os mais de dois milhões de seguidores.

Veja: