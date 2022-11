Sharon Stone revela que descobriu um tumor após diagnóstico errado

Sharon Stone desabafa ao descobrir tumor e conta que precisará passar por cirurgia

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 09h56

A atriz Sharon Stone (64) surpreendeu os fãs ao revelar que foi vítima de um diagnóstico errado. Ela contou que recebeu um diagnóstico equivocado de um médico e passou por uma cirurgia que não precisava. Então, a artista pediu uma segunda opinião médica e foi diagnosticada com um tumor fibroide.

A estrela relatou o seu caso em um post nas redes sociais e fez o alerta sobre a importância de pedir mais de uma opinião médica. “Acabo de receber outro erro de diagnóstico e tratamento. Desta vez com dupla epidural. Com o agravamento da dor, fui pedir uma segunda opinião: tenho um grande tumor fibroide que deve ser removido. Mulheres em particular: não se desistam, obtenham uma segunda opinião. Pode salvar a sua vida. Eu vou ficar de 4 a 6 semanas de recuperação. Obrigada pelo carinho. Está tudo bem”, disse ela.

Há alguns anos, Sharon Stone já passou por uma cirurgia para remover tumores benignos de suas mamas. Na época, ela precisou fazer uma cirurgia plástica para colocar implantes mamários.