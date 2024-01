"Sempre fui uma mulher confiante", afirma Jojo Todynho após ostentar novo visual

Em entrevista à CARAS Brasil, Jojo Todynho revelou como processo de emagrecimento foi importante para fortalecer sua autoestima

Jojo Todynho não tem dúvidas que fazer a cirurgia bariátrica foi uma das melhores decisões de sua vida. Com a autoestima e saúde restauradas, a artista conta que sua vida deu um verdadeiro giro de 360 graus. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revelou detalhes envolvendo seu novo momento e como tem se dedicado minuciosamente ao seu bem-estar.

"Com certeza a cirurgia foi um divisor de águas na minha vida. Me trouxe mais saúde, mais disposição e uma autoestima ainda maior. A mudança de hábitos também foi fundamental e hoje me sinto muito mais feliz e realizada", conta Jojo, que há meses tem compartilhado com os fãs sua rotina em busca não apenas de estabilizar sua saúde, mas também deixar o corpão em forma.

Alvo de alfinetadas nas redes sociais por conta do resultado da cirurgia, Jojo explica que as medidas não mudam de um dia para o outro. "As pessoas precisam entender que não é somente fazer a cirurgia e está tudo resolvido", afirma.

"Fui acompanhada antes e depois pelo médico Dr. João Branco e minha nutricionista, Renata Branco. Tenho uma programação alimentar. Pratico atividade física regularmente também", conta ela, que volta e meia grava vídeos motivacionais para quem gosta de praticar exercícios físicos.

Leia também: Compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24 gera alerta e especialista afirma: "Pode piorar"

Mas apesar das dificuldades que tem enfrentado, a mais nova contratada da TV Globo garante que está feliz com o visual que tem conquistado a cada dia. Para ela, as mudanças apenas estão colaborando para a valorização do que ela já achava positivo nela mesma.

"Foi um processo longo e difícil, mas estou muito feliz com os resultados. Eu sempre fui uma mulher segura e confiante, mas decidi cuidar mais da minha saúde e do meu corpo. Então, o emagrecimento foi apenas uma consequência desse cuidado. Estou me sentindo incrível", declara.