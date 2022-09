Sammy faz novo procedimento no nariz em um hospital

Após ser diagnosticada com bactéria no nariz, Sammy revela que teve hemorragia interna na região e precisou de um novo procedimento médico

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 16h39

A influenciadora digital Sammy, ex-mulher de Pyong Lee, voltou ao hospital nesta semana para fazer um novo procedimento médico no nariz. Ela teve uma hemorragia interna no nariz após o filho, Jake, bater na região em um incidente.

Ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Sammy disse que foi ao hospital. “Tive que voltar hoje porque o Jake caiu em cima do meu nariz, 13 quilos em cima do meu nariz recém-operado. Tive hemorragia interna, eu vim para drenar e retirar coágulos”, disse ela.

Há poucos dias, Sammy também esteve no hospital por causa de uma bactéria no nariz. "Meu organismo é doido gente. Nem eu entendo direito o que aconteceu. Mas em resumo: peguei uma bactéria no nariz, meu corpo rejeitou todos os remédios. Meu nariz começou a inchar muito, por isso o médico furava e apertava pra tirar o pus e eu ficava de curativo por causa disso", comentou na data.

