Roberto Justus visita a filha no hospital após ela raspar o cabelo

Roberto Justus exibe foto com a filha Fabiana Justus, que está com câncer, e se declara para a herdeira: ‘Quanta força’

O empresário e apresentador Roberto Justus fez uma visita especial para sua filha Fabiana Justus, que está internada em um hospital de São Paulo para o tratamento da leucemia. Nesta sexta-feira, 9, ele exibiu uma foto com a herdeira após ela raspar o cabelo, que já estava caindo por causa da quimioterapia.

Na legenda foto, Justus falou sobre a admiração que sente pela filha. "Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total meu amor", disse ela.

Horas antes, Fabiana contou sobre a decisão de raspar o cabelo. "E chegou o dia... sabíamos que ele chegaria. Mas não sabia quando nem como seria. Eu sabia que não queria ver falhas no meu cabelo, que quando estivesse caindo MUITO, preferia já raspar. Ontem me vi andando em cabelo, cabelo caindo pra todos os lados, então falei: é amanhã! Senti no meu coração que era a hora. Acho que a antecipação desse momento causa uma angústia muito grande, e "resolver" esse assunto como boa virginiana prática que sou, me deu uma paz. Claro que deu frio na barriga. É um momento que queira ou não a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas ao mesmo tempo é algo tão "pequeno" comparado ao todo. É um processo que faz parte da minha CURA. Vão-se os fios de cabelo e junto com eles qualquer coisa de ruim. Que fiquem apenas coisas maravilhosas. Assim que tentei encarar. Meu marido que raspou, foi um momento lindo. Ele me deu MUITA força. Depois eu divido com vocês...", finalizou.

Quem é a mãe de Fabiana Justus?

Há poucas semanas, a influenciadora digital Fabiana Justus revelou que está em tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e já iniciou a sua batalha contra a doença. A jovem é fruto do primeiro casamento do empresário e apresentador Roberto Justus com Sacha Chryzman.

Roberto e Sacha foram casados entre os anos de 1980 e 1989 e tiveram dois filhos juntos: Fabiana e Ricardo. Os dois se conheceram quando ela tinha apenas 17 anos e logo de apaixonaram e casaram. Na época, ela queria cursar medicina, mas desistiu em prol do casamento. Durante o casamento, ela iniciou a faculdade de administração, mas não concluiu. Hoje em dia, ela trabalha na área de vendas no mercado de luxo.