Roberta Rodrigues lamenta morte do primo: "mente humana às vezes nos vence"

A atriz Roberta Rodrigues lamentou a morte do primo, Thiago Jesus. Ele teria tirado a própria vida por "não resistir à pressão".

"Meu amor de primo, irmão eu jamais irei te esquecer! Nossas corridas pelos becos, banhos de piscina de plástico no beco, morando no mesmo quintal uma vida inteira. Nossa família todos no beco, fomos felizes na nossa favela e construímos memórias que são parte de quem eu sou hoje", começou ela.

"Sua família sempre esteve aqui do seu lado lutando para te mostrar o quanto você era amado por nós, era só você ter aguentado de mãos dadas com a gente: seus primos, sua mãe, nossa vozinha, nossos tios e seu irmão que tanto rezou por você nesses últimos anos. A gente só queria que o nosso amor fosse o suficiente para que você escolhesse permanecer aqui com a gente", lamentou.

Ela descreveu a luta entre mente e coração e que às vezes nossos pensamentos não nos ajudam. "A dor de te ver hoje sem o seu sorriso e saber que a mente humana às vezes nos vence me deixou dilacerada, daqui me resta cuidar da nossa família e juntos orar bastante para que você encontre a paz que aqui já não tinha mais. Nós vamos rezar todos os dias para que você caminhe na luz meu amor, minha dor é insuportável por saber que não vamos fazer nosso encontro de família como havíamos combinado", afirmou.

"Queria poder voltar apenas algumas horas e ter o poder de entrar na sua mente e te mostrar que ninguém pode ter o poder de fazer a gente desistir da vida", completou.

