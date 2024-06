Rihanna impressiona ao exibir seu cabelo natural sem perucas e apliques

Muito diferente? Rihanna chama atenção ao abandonar perucas e apliques apara marcar presença em evento com seu cabelo natural; confira!

Empresária e cantora, Rihanna surpreendeu ao exibir seu cabelo natural em um evento de sua marca de cosméticos na noite da última segunda-feira, 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sem suas tradicionais perucas ou apliques, Riri provou que continua belíssima ao exibir os fios extramamente curtos, loiros e cacheados.

Rihanna, que deu uma pausa na carreira musical para se dedicar totalmente à maternidade e também à sua empresa de beleza, está lançando uma nova linha de produtos capilares. Para promover o lançamento, nada mais justo do que exibir seu visual natural, por isso, a cantora apareceu em um evento recente sem suas usuais extensões e perucas.

No tapete vermelho, a voz de 'Umbrella' e 'Love On The Brain' mostrou que escolheu uma saia de couro vinho, combinada com um top e uma jaqueta da mesma cor. Com seu cabelo natural curto e cacheado, a cantora destacou ainda mais sua beleza usando joias luxuosas, especialmente brincos que foram realçados pelos fios bem curtinhos e claros.

Nas redes sociais, a mudança chamou atenção e ganhou muitos elogios dos fãs: “Acho que ela está deslumbrante! Cabelo saudável é melhor que cabelo longo”, disse uma seguidora. “Eu amei esse corte”, escreveu mais uma. “O cabelo natural dela está simplesmente deslumbrante”, exaltou uma terceira. “Sempre maravilhosa”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FENTY HAIR (@fentyhair)

Ainda nos comentários, os seguidores questionaram o motivo da artista estar escondendo a barriga entre os registros e já iniciaram as especulações de uma nova gestação. Isso porque nos últimos dias, a estrela também foi vista e levantou ao rumores ao aparecer escondendo a barriguinha com uma bolsa enquanto caminhava pelas ruas.

Vale lembrar que Rihanna é mãe de duas crianças, RZA, de 2 anos, e Riot Rose, que tem apenas alguns meses de vida. Os pequenos são frutos de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Inclusive, recentemente, a cantora revelou que não pretende fechar a fábrica e que tem vontade de tentar ter uma menina futuramente.

Rihanna e A$AP Rocky encantam com as fotos do aniversário do filho:

Alerta fofura! Rihanna e A$AP Rocky explodiram o fofurômetro das redes sociais no mês passado, ao surgirem ao lado dos filhos, RZA e Riot. Nas fotos e vídeos postadas no feed do Instagram pelo rapper, o casal aparece sorridente, comemorando o aniversário de dois anos do primogênito, que fez raras aparições ao lado dos pais até o momento; confira os cliques!