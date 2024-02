Repórter da Globo fala sobre tratamento contra câncer agressivo: 'Fé'

Repórter aéreo da TV Globo nos telejornais do Rio, Genilson Araujo falou sobre o início da quimioterapia contra um câncer

Genilson Araujo, repórter aéreo da TV Globo nos telejornais do Rio de Janeiro, usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 01, para atualizar seu estado de saúde e falar um pouco sobre o início de seu tratamento contra um câncer na região das amígdalas. Ele, que está afastado desde dezembro do ano passado, precisou realizar uma cirurgia às pressas devido a gravidade do caso.

Em seu perfil oficial no Instagram, o comunicador publicou um vídeo no hospital e explicou como está atualmente. "Oi, galera! Beleza? Para quem não sabe, tive que tirar no início de dezembro um câncer na amígdala. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, foi tudo legal, o câncer foi embora, o tumor foi embora... Mas é preciso complementar com quimioterapia e com radioterapia", iniciou.

E completou: "Hoje eu estou começando aqui a minha primeira quimioterapia. Graças a Deus deu tudo certo, tudo bem, a radioterapia também foi e eu acho que, pelo planejamento aqui que eu vi da galera do hospital, em mais um mês, um mês e meio, estou saindo dessa. Beleza? Um beijo aí para quem está na torcida. Com certeza eu sei que todos estão, obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Já, já o Gegê está de volta. Beijão para todo mundo".

Na legenda da publicação, o repórter Genilson Araujo contou que está apegado com a fé. "Um dia de cada vez, com fé em Deus, nos orixás, santos, falangeiros, na ciência, nas preces, rezas, orações, nos trabalhos e na força de todos vocês. Senti toda essa energia, acreditem, nesse momento difícil em minha vida. Repito, MOMENTO, porque a vida é feita de fases boas e ruins. A sabedoria está em entender isso e aceitar, sem deixar de lutar pelo melhor para a gente. Beijos", concluiu ele, por fim.

Confira a publicação:

