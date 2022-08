Ratinho se afasta da TV após problema de saúde e desabafa: "Lamentavelmente"

Ratinho revela o motivo para ter se afastado das gravações do seu programa no SBT

O apresentador Carlos Massa (66), o Ratinho, revelou que precisou se afastar das gravações do seu programa no SBT. Isso porque ele foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez. O artista está seguindo o isolamento social e está sem sintomas.

No programa Fofocalizando, do SBT, ele contou sobre sua saúde. “Eu vim aqui para dar o recado de que meus programas essa semana serão inéditos, porque eu os gravei há algum tempo. Lamentavelmente, eu peguei Covid. Estou sem nenhum sintoma, muito bem, mas tenho que ficar recolhido uma semana”, disse ele.

E completou: “Como eu tinha uma semana de programas gravados, eles continuam inéditos. Queria muito agradecer o apoio de todos vocês. Continuo sem nenhum sintoma. Meu sintoma aqui é a vontade de gravar meu programa”.

Ratinho faz rara aparição ao lado da esposa

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto rara ao lado da esposa, Solange Massa. Ele relembrou uma viagem de cruzeiro que eles fizeram há alguns anos e fez um elogio para a amada.

“Nossa primeira viagem de navio. Eu e a dona Solange, ela sempre linda”, disse ele na legenda. Eles são casados desde a década de 1980.

